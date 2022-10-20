Туристической автобус загорелся на центральной площади Выборга

Автобус загорелся в центре Выборга. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Пожар возник на центральной - Рыночной площади исторической части Выборга. Днем 20 октября здесь вспыхнул припаркованный туристический автобус. Все вокруг тут же заволокло дымом. Фото инцидента в соцсетях опубликовали местные жители.

- На Рыночной площади горит автобус. Уберите машины, если ваша поблизости, - пишут очевидцы происшествия в группе ВКонтакте «Интересные события в Выборге».

Спасателей и пожарных на месте происшествия пока не замечено.

По счастливому стечению обстоятельств, возгорание возникло днем в будний день и после окончания «высокого» туристического сезона, когда площадь практически пуста. Летом, особенно по выходным, здесь не протолкнуться от припаркованных машин и автобусов с туристами.

По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал.