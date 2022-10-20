В 12 районах Санкт-Петербурга избавились от незаконных ларьков

В Петербурге снесли ларьки Фото: Смольный

Сотрудники городской администрации избавились от незаконных сооружений в 24-х точках Петербурга. О выполненной работе сегодня, 20 октября, чиновники отчитались на официальном сайте.

За ларьки и лотки взялись комитет по контролю за имуществом и «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Госслужащие проинспектировали 12 районов: Выборгский, Красногвардейский, Невский, Кировский, Калининский, Приморский, Фрунзенский, Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Московский и Курортный.

Среди обнаруженных "захватчиков" городской земли оказались ларьки с овощами и фруктами у метро «Озерки» и «Гражданский проспект», киоски на улицах Нахимова, Дыбенко и Савушкина, Ленинском и Дунайском проспектах, на Варшавской, Ординарной и Караваевской. Убрали лотки с рыбой и икрой на проспекте Просвещения. На склад временного хранения отправили сувенирную палатку с Дворцовой площади.

Собственники добровольно снесли ларьки на шоссе Революции, улице Коллонтай, Адмиралтейской набережной и 2-й Тарховской улице в Сестрорецке.

- За продажу товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой деятельности, нарушителей привлекут к административной ответственности, - напомнили в администрации.