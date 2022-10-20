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Общество20 октября 2022 11:07

Чиновники и сотрудники военкомата вручали повестки в жилом комплексе в Купчино в Петербурге

В администрации все объяснили обычным квартирным обходом
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Петербуржцы сообщают, что чиновники продолжают раздавать повестки в военкомат.

Петербуржцы сообщают, что чиновники продолжают раздавать повестки в военкомат.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы из одного из жилых комплексов, расположенных во Фрунзенском районе города, рассказали про визит чиновников, полицейских и сотрудников военкомата, которые с утра раздавали повестки всем мужчинам на выходе из подъезда. В районной администрации ответили, что это была плановая работа.

- Мы не ищем уклонистов. Просто совершаем поквартирный обход. Особенно по тем адресам, откуда не получили обратной связи с момента доставки первой повестки, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе района.

По словам чиновников, такие мероприятия идут с начала объявления о частичной мобилизации. По квартирам ходят ежедневно, утром и вечером: «Привлекаем, кого сможем: сотрудников администрации, военкомата, полицию». Работы у них много, ведь население района составляет 500 тысяч человек.

Раздача повесток продолжится и дальше, так как приказа об отмене частичной мобилизации, который может издать только президент, не было.