Женщина украла деньги забытые в банкомате пенсионеркой в Петербурге

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга задержали женщину, подозреваемую в краже Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина забрала деньги из банкомата, которые забыл другой человек. 15 октября 2022 года в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в Ленинградской области. Она рассказала, что утром пыталась снять деньги с карты возле метро "Кировский завод". У нее ничего не вышло, но деньги со счета все же списались. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Пенсионерка совершила обналичивание денежных средств в сумме 40 тысяч рублей со своей банковской карты в банкомате в вестибюле станции метро "Кировский завод". Деньги банкомат не выдал и женщина ушла к другому банкомату подумав, что он неисправен, - рассказали в полиции.

Но попытавшись снова снять деньги в другом банкомате, женщина обнаружила, что сумма в 40 тысяч уже списана со счета.

Полиция провела расследование и обнаружила, что пока пенсионерка ушла к другому банкомату, к якобы неисправному банкомату подошла другая женщина, увидела выданные банкоматом купюры и забрала их.

Вечером 19 октября у дома 70 по проспекту Стачек подозреваемая была задержана.