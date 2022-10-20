За обряд исцеления пенсионерка заплатила магу 347 тысяч рублей в Петербурге

Мужчину задержали полицейские Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга просит откликнуться пострадавших от рук очередного мошенника. О злоумышленнике стало известно после жалобы жительницы Центрального района. Подробностями сегодня, 20 октября, делится пресс-служба регионального ГУ МВД.

Так, 63-летняя жительница дома №63 на Лиговском проспекте рассказала стражам порядка о том, что около восьми вечера 28 сентября к ней пришел некто, представившийся «целителем». Под предлогом проведения «обряда» он взял у нее ювелирные украшения на сумму свыше 347 тысяч рублей.

Вчера, 19 октября, оперативникам удалось задержать 54-летнего подозреваемого.

- Им оказался житель дома №45 на улице Солнечной в городе Сосновый Бор. В квартире мужчины нашли пропавшие украшения, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный уже во всем сознался. Оказалось, что ранее мужчина уже представал перед Фемидой, но за грабеж. Судимость на момент задержания он уже погасил.

Полиция предполагает, что у подозреваемого могут быть и другие жертвы. Если вы пострадали от рук «целителя» или у вас есть какая-либо информация, которая могла бы помочь правоохранителям, сообщите по телефону: 8-921-888-44-99.