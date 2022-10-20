Мужчина погиб под поездом в Петербурге

Мужчина погиб под колесами поезда в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Человек погиб под колесами электрички в Петербурге. Трагедия произошла утром 19 октября на перегоне между станциями «Воздухоплавательный парк» и «Проспект Славы». Мужчина пытался перейти пути, но не заметил приближавшийся состав. Машинист начал сигналить и дернул стоп-кран, но наезда избежать не удалось.

- Пострадавшим оказался 65-летний петербуржец. От полученных травм он скончался, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Из-за произошедшей трагедии движение поездов было временно приостановлено. Пригородная электричка, сбившая мужчину, задержалась в пути на 25 минут.

Личность погибшего и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.