Беглов посетил призывной пункт Приморского района в Петербурге

Губернатор Петербурга посетил военный комиссариат Приморского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает проверять работу призывных пунктов города. 20 октября 2022 года он посетил военкомат в Приморском районе, чтобы ознакомиться с тем, как здесь проходит частичная мобилизация. Об этом рассказали в Смольном.

- Губернатору продемонстрировали, как ведется оформление добровольцев и прибывших по повестке, как организована работа с электронными обращениями граждан, - рассказали в городской администрации.

Во время визита Беглов пообщался с призывниками и добровольцами. Он поблагодарил мужчин за верность гражданскому долгу и смелость.

Также губернатор напомнил о мерах поддержки для детей мобилизованных, которые направлены на детей. Например, бесплатное питание в школах и отмену платы за детский сад.