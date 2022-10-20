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Общество20 октября 2022 12:01

Беглов посетил призывной пункт Приморского района в Петербурге

Градоначальник проверил организацию работы военного комиссариата
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Губернатор Петербурга посетил военный комиссариат Приморского района

Губернатор Петербурга посетил военный комиссариат Приморского района

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает проверять работу призывных пунктов города. 20 октября 2022 года он посетил военкомат в Приморском районе, чтобы ознакомиться с тем, как здесь проходит частичная мобилизация. Об этом рассказали в Смольном.

- Губернатору продемонстрировали, как ведется оформление добровольцев и прибывших по повестке, как организована работа с электронными обращениями граждан, - рассказали в городской администрации.

Во время визита Беглов пообщался с призывниками и добровольцами. Он поблагодарил мужчин за верность гражданскому долгу и смелость.

Также губернатор напомнил о мерах поддержки для детей мобилизованных, которые направлены на детей. Например, бесплатное питание в школах и отмену платы за детский сад.