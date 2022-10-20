Мужчина избил резиновой дубинкой жену и ее любовника в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, избившего и ограбившего жену и ее сожителя в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге разъяренный мужчина избил резиновой дубинкой жену, а также ее нового любовника. Все произошло ранним утром 19 октября 2022 года. Пьяный мужчина пришел в квартиру жены, с которой у них сейчас бракоразводный процесс. В агрессивном порыве он избил супругу и ее сожителя, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина пришел в квартиру дома 11 по улице Николая Рубцова. Он избил резиновой дубинкой женщину и находившегося в квартире ее сожителя. После этого, угрожая травматическим пистолетом, заставил перевести ему на карту 10 тысяч рублей, забрал паспорт жены и скрылся, - сообщили в полиции.

Долго мужчине скрываться не удалось. Уже спустя несколько часов полицейские задержали его в поселке Бугры под Петербургом.

По факту было возбуждено уголовное дело о разбое.