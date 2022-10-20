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Общество20 октября 2022 12:35

Прямой рейс в Шарм-эль-Шейх из Пулково запустит с 1 ноября новая авиакомпания

Дважды в неделю летать на курорт будет AlMasria Universal Airlines
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Египетский перевозчик открывает прямые рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Фото: Пулково.

Египетский перевозчик открывает прямые рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Фото: Пулково.

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх и обратно. С 1 ноября самолеты перевозчика будут совершать по два перелета туда-обратно каждую неделю. Как и в случае с другими авиакомпаниями, рейсы не регулярные а чартерные.

- Билеты доступны в составе туристического пакета оператора «Библио-Глобус», - сообщает пресс-служба Пулково.

На линии между Петербургом и египетским курортом будет работать Airbus A320 на 175 мест. Он будет прилетать в Пулково по вторникам в 12:20 и субботам в 12:35, а вылетать обратно ровно через час.

Кроме Шарм-эль-Шейха самолеты AlMasria Universal Airlines летают из Петербурга в Хургаду.