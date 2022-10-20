Суд прекратил дело в отношении экс-главы управления соцпитания Петербурга Барабанщикова

Суд прекратил дело в отношении бывшего главы управления соцпитания. Фото: СОЦСЕТИ

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы управления социального питания Алексея Барабанщикова, которого подозревали в заключении сделок, причинивших ущерб почти в 24 миллиона рублей. Адвокаты Барабанщикова и других фигурантов дела просили разбирательство прекратить с назначением штрафов.

- В обосновании своих ходатайств все ссылались на то, что подсудимые обвиняются в совершении преступлений средней тяжести, ранее не судимы, ущерб возмещен в полном объеме, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение было не против. Суд с этим согласился и Дал Барабанщикову штраф в 248 тысяч рублей, двум другим обвиняемым - по 249 тысяч. Дело прекращено.

Напомним, что изначально Алексею Барабанщзикову вменяли проведение конкурса на организацию питания в школах Пушкинского района, победителем в котором стал один из комбинатов. Причем его предложение было на 23,7 миллиона рублей дороже, чем у другого участника. По правилам торгов, выбрать должны были самые выгодные условия, но контракт заключили с первой фирмой.

Прошлой осенью подозреваемого задержали. С ноября 2021 по апрель 2022 года он находился под стражей, а потом - под домашним арестом.