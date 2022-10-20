Мошенники украли у без вести пропавшего пенсионера квартиру в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержана группа лиц, подозреваемых в завладении мошенническим путем имущества пропавшего без вести мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге группа мошенников завладела всем имуществом без вести пропавшего пенсионера.Они узнали о пропаже 76-летнего мужчины, а также отсутствии у него родственников, и решили воспользоваться положением. Об этом 20 октября 2022 года рассказали в следственном комитете города.

- Группа мошенников узнала о пропаже пенсионера. Используя это, они сделали поддельный договор купли-продажи его квартиры, а также доверенности на машину и пенсионные накопления мужчины - около 5 миллионов рублей. Все это имущество они присвоили себе, - рассказали в комитете.

По факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи вышли на группировку их шести человек, которые уже задержаны. Во время обысков были изъяты важные документы по делу.

Также по факту пропажи пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве.