Проезд по Южному шоссе Петербурга перекроют на месяц с 22 октября

Проезд по Южному шоссе Петербурга перекроют с 22 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 22 октября 2022 года введут ряд ограничений на дорогах города. Так, в Красногвардейском районе из-за работ по реконструкции магистральной тепловой сети вплоть до 9 апреля 2023 года ограничат проезд по проспекту Ударников от улицы Лазо до улицы Коммуны. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- Также во Фрунзенском районе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. Это приведет к ограничению проезда по Софийской улице до конца октября, - сообщили в инспекции.

Вместе с этим на время работ на Южном шоссе в направлении от Софийской улицы до Бухарестской улицы перекроют проезд плоть по 29 ноября, а до 5 декабря на Южном шоссе также от Софийской до железной дороге проезд окажется ограничен.

Автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках.