Петербуржец оспорил в суде вручение ему повестки при получении загранпаспорта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина подал иск в суд с требованием отменить вручение ему повестки, когда он получал загранпаспорт. Фрунзенский районный суд 20 октября 2022 года провел заседания в связи заявлением 27-летнего местного жителя к районному военному комиссариату о признании незаконным решения об обязании прибыть по повестке по вопросам мобилизации.

- Мужчина рассказал, то 6 октября был в МВД в отделе по вопросам миграции. Там ему вручили повестку, в готовой говорилось, что он обязан явиться на следующий день в военкомат для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Петербуржец оказался не согласен с этим обязательством. Он решил, что раз ему 27 лет, он не может находиться в запасе, поэтому вопросы мобилизации его не касаются.

В итоге суд мужчине отказал, так как решения о мобилизации в отношении него нет.