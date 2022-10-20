Синоптик пообещал первый снег в Петербурге в конце октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый снег в Санкт-Петербурге уже не за горами. Появление снежинок в городе можно ждать уже в конце месяца, примерно 27 и 28 октября 2022 года. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Первый снег в Санкт-Петербурге я бы ожидал в конце следующей рабочей недели, 27-28 октября, - отметил синоптик.

Под конец второго осеннего месяца в Северной столице установилась спокойная погода. Остается высокая вероятность дождей, но без сильных ливней. Средняя температура воздуха в течение суток все еще будет держаться выше нуля, да и в целом выше на 1-1,5 градуса нормы.

А вот переход температуры ниже нуля градусов днем ожидается не раньше конца ноября. Но и то, без постоянных "минусов". Морозить начнет лишь в декабре.