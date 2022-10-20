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Общество20 октября 2022 14:36

Скульптуры в Летнем саду начали закрывать на зиму

Все фигуры будут спрятаны в защитные домики
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Скульптуры в Летнем саду Петербурга начали готовить к зиме

Скульптуры в Летнем саду Петербурга начали готовить к зиме

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге с приближением зимы скульптуры Летнего сада уходят в "спячку". Специалисты сада уже начали подготовку бюстов и фигур к зимовке. Их спрячут в специальные короба, чтобы защитить от воздействия снега, льда и холода. Об этом в социальных сетях 19 октября 2022 года рассказали петербуржцы.

- Скульптуру начали готовить к зиме. Накрывают тканью и затем монтируют над ней щиты, - рассказали очевидцы.

Деревянные домики будут защищать скульптуры весь холодный период. Их снимут лишь по весне, когда сад будет закрыт на просушку.

Такая же подготовка проходит и в дворцовых пригородах Петербурга. Так, работы по защите скульптур начались уже и в Гатчинском парке.