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Дом. Семья20 октября 2022 15:06

Самца выдры по имени Финик показали в Ленинградском зоопарке

Хитрый питомец отказался от каштанов в пользу рыбки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Финик самостоятельно искал в ведерке свои любимые вкусности. Фото: скриншот из видео

Финик самостоятельно искал в ведерке свои любимые вкусности. Фото: скриншот из видео

Выдру королевских кровей показали в Ленинградском зоопарке. Любимец публики по имени Финик обожает рыбу и на меньшее не соглашается. Сотрудники зверинца пытались предложить животному каштаны, но хитрый Финик проявил характер.

- Финик сразу дал понять, что его нужно заинтересовать чем-то посущественнее. Рыбка была спрятана в ведерке под каштанами. Питомец обрадовался, когда нашел ее, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Финик самостоятельно искал в ведерке свои любимые вкусности. Для того, чтобы отведать любимое лакомство, самец выдры даже лазил по деревьям. Как оказалось, Финик совсем не ленив и его физической форме можно только позавидовать.