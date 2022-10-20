Смольный объяснил, что делать при возникновении проблем с поступлением выплат по мобилизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смольном объяснили, что делать при возникновении проблем с поступлением выплат по мобилизации. В Санкт-Петербурге, как и по всей стране, мобилизованным по повестке полагается по 100 тысяч рублей единовременно, тем, кто добровольно обратился в военкомат - 300 тысяч рублей. Однако выплаты не всегда быстро приходят. Для решение я проблемы надо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованных.

- Мы понимаем, что всем обратившимся нужно помочь получить выплаты в максимально быстрый срок. Что касается порядка их получения, то материальная помощь предоставляется гражданам вне зависимости от обращения, так как в администрации поступают сведения о призыве от районных военкоматов, - рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Обратиться за помощью могут как сами мобилизованные, так и их родные или доверенные лица. Деньги на счет должны поступить в течение уток со дня получения документов Городским информационно-расчетным центром.

КОНКРЕТНО

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