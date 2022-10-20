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Происшествия20 октября 2022 15:28

Полицейские задержали группу карманников, воровавших телефоны в метро Петербурга

Злоумышленники пойманы с поличным при передачи гаджетов скупщику
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленники пойманы с поличным при передачи гаджетов скупщику

Злоумышленники пойманы с поличным при передачи гаджетов скупщику

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга поймали с поличным карманников, которые воровали телефоны у пассажиров в метро. Злоумышленники украли гаджеты на общую сумму 200 тысяч рублей. Работали вчетвером: две женщины аккуратно забирали мобильники из карманов, а двое мужчин их прикрывали.

- Они украли три телефона и пошли в бистро. Там все три мобильника выкупил скупщик. Сотрудники полиции все это время наблюдали за происходящим и задержали сразу всех злоумышленников во время передачи телефонов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все четверо карманников в общей сумме имеют 22 судимости за кражи. Но реальные сроки были назначены судом только в четырех случаях. За еще одно преступление назначено 200 часов работ, а в другом случае 20-тысячный штраф.

В квартирах подозреваемых было найдено несколько телефонов. Украденные мобильники продавали на рынке «Юнона», где и был задержан еще один скупщик. Сейчас полицейские возбудили три уголовных дела. Карманники задержаны, а скупщики подписали обязательство о явке.