Полицейские задержали группу карманников, воровавших телефоны в метро Петербурга

Злоумышленники пойманы с поличным при передачи гаджетов скупщику Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга поймали с поличным карманников, которые воровали телефоны у пассажиров в метро. Злоумышленники украли гаджеты на общую сумму 200 тысяч рублей. Работали вчетвером: две женщины аккуратно забирали мобильники из карманов, а двое мужчин их прикрывали.

- Они украли три телефона и пошли в бистро. Там все три мобильника выкупил скупщик. Сотрудники полиции все это время наблюдали за происходящим и задержали сразу всех злоумышленников во время передачи телефонов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все четверо карманников в общей сумме имеют 22 судимости за кражи. Но реальные сроки были назначены судом только в четырех случаях. За еще одно преступление назначено 200 часов работ, а в другом случае 20-тысячный штраф.

В квартирах подозреваемых было найдено несколько телефонов. Украденные мобильники продавали на рынке «Юнона», где и был задержан еще один скупщик. Сейчас полицейские возбудили три уголовных дела. Карманники задержаны, а скупщики подписали обязательство о явке.