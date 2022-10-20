Пробки сковали Петербург вечером 20 октября

7-балльные пробки сковали Петербург 20 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К вечеру 20 октября 2022 года дороги Санкт-Петербурга сковали пробки. Уже к шести часам вечером загруженность городских улиц оказалась на уровне 7 баллов. Машины стоят в центре, на КАД и в спальных районах. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

- В Санкт-Петербурге обычные для этого времени в четверг 7 баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщает сервис.

Так, тяжелая обстановка на Дворцовой набережной в обе стороны, а также на Троицком мосту, причем, по направлению в центр города. Стоит и набережная Кутузова, Воскресенская набережная, Арсенальная и Пироговская.

Больше всего дороги загружены в Калининском районе и Петроградском. Есть и пробки на юго-востоке КАД - по внутреннему кольцу автомобили стоят от Софийской улицы почти до развязки с Мурманским шоссе.