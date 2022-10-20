Новая школа и детский сад появятся в Приморском районе Петербурга

В ЖК “Юнтолово” начали строить школу и детский сад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга началось строительство нового детского сада и школы. Они разместятся в жилом районе "Юнтолово". Школа на 825 мест и заведение для 200 дошколят должны построить к началу 2024 года. Об этом 20 октября 2022 года пишет "Мойка78".

- В детском саду оборудуют 10 групп для 200 детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста. На территории учреждения также будут находиться кухня-столовая и медицинский кабинет, - сообщает издание.

Здание будет двухэтажным, с бассейном, залами для гимнастики, музыки, а также специальных кружков.

Школа также будет оборудована бассейном, спортзалами и классами. Для того, чтобы создать комфортную связь между учебными помещениями начальной и средней школы, в центре здания разместят общешкольные пространства.