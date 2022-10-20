Тело трехлетнего мальчика нашли в квартире в Петербурге

Ребенок был серьезно болен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехлетний ребенок умер в Петербурге вечером 20 октября. Мальчик страдал от серьезного заболевания. Смерть произошла внезапно, когда мама малыша отвлеклась на приготовление молочной смеси для сына.

- Ребенок 2020 года рождения болел раком головного мозга. Пока мать ходила на кухню делать ему молочную смесь, малыш умер, - сообщает «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне в Петербурге отец пытался убить собственного девятилетнего сына. Таким образом мужчина хотел отомстить жене за измены. До приезда полиции мужчина успел ударить мальчика ножом не менее трех раз. Ребенку понадобилась операция. Отец-тиран задержан.