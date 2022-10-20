Новое общественное пространство появилось в Василеостровском районе Петербурга

Новое общественное пространство появилось в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новое общественное пространство появилось в Василеостровском районе. Там обустроили зону отдыха с дизайнерскими скамейками, беседкой, тремя батутами, детской и спортивной площадками. Пространство находится около Ново-Андреевского моста у реки Смоленки.

- Появилось еще одно комфортное и красивое пространство для отдыха жителей города. Дополнительно там высадили 20 деревьев и более 400 кустарников, - рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Площадь нового пространства – 18 тысяч квадратных метров. Зону отдыха обустроили пешеходными дорожками и газонами. Для любителей полазить установили элемент «Волна», который является одним из крупнейших в городе.