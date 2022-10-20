Пятиэтажное здание на капремонте загорелось на проспекте Энергетиков в Петербурге

Площадь пожара составила 55 квадратных метра Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Петербурга загорелось пятиэтажное здание, которое находится на капремонте. Пламя охватило сразу два этажа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 20 октября в 19:29. Загорелось здание по адресу проспект Энергетиков, 15. В пятиэтажном ремонтируемом здании на двух этажах горел мусор, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Площадь пожара составила 55 квадратных метра. В 19:54 спасатели локализовали огонь. В происшествии никто не пострадал. На тушение огня выезжали три пожарных машины и 15 спасателей МЧС.