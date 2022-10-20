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Происшествия20 октября 2022 19:29

Суд Петербурга назначил три года колонии мужчине, напавшему на соседа по коммуналке

Между соседями возник конфликт после выпитого алкоголя
Анастасия НУРАДИЛОВА
Драка между жильцами коммуналки произошла 16 апреля этого года

Драка между жильцами коммуналки произошла 16 апреля этого года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который избил соседа по коммунальной квартире. Драка между жильцами коммуналки произошла 16 апреля этого года. Соседи были выпившими и начали ссориться в коридоре квартиры.

- Один из жильцов ударил другого палкой по груди, а потом четыре раза ударил ножом по различным частям тела. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В надзорном ведомстве сообщили, что обвиняемый приехал в Петербург из Волгоградской области. Суд назначил мужчине наказание: три года лишения свободы. Это время он проведет в колонии общего режима. Кроме этого, он выплатит своему бывшему соседу 200 тысяч рублей за моральный ущерб.