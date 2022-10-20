Суд Петербурга назначил три года колонии мужчине, напавшему на соседа по коммуналке

Драка между жильцами коммуналки произошла 16 апреля этого года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который избил соседа по коммунальной квартире. Драка между жильцами коммуналки произошла 16 апреля этого года. Соседи были выпившими и начали ссориться в коридоре квартиры.

- Один из жильцов ударил другого палкой по груди, а потом четыре раза ударил ножом по различным частям тела. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В надзорном ведомстве сообщили, что обвиняемый приехал в Петербург из Волгоградской области. Суд назначил мужчине наказание: три года лишения свободы. Это время он проведет в колонии общего режима. Кроме этого, он выплатит своему бывшему соседу 200 тысяч рублей за моральный ущерб.