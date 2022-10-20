Житель Ленобласти попал в больницу в тяжелом состоянии после драки в магазине

В органы обратились сотрудники больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении покупателя в одном из магазинов. В органы обратились сотрудники больницы, когда к ним привезли пациента с переломами и другими травмами.

- Драка произошла на кассе в магазине в деревне Корнево. В итоге один из участников конфликта был госпитализирован. Врачи назвали полученные травмы тяжким вредом здоровью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На мужчину, которого успела снять видеокамера магазина, возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого. Ему 33 года. Сейчас он находится в следственном изоляторе.