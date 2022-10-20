Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» закончился победой петербуржцев

Игра закончилась со счетом 2:1 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» в рамках «Кубка России» прошел 20 октября в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые победили соперников из Самары со счетом 2:1. Эта победа петербуржцам далась непросто.

- «Зенит» набрал шесть очков, и сейчас занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Крыльям» по дополнительным показателям, - говорится в сообщении пресс-службы футбольной команды «Зенит».

Сине-бело-голубые открыли счет первыми на 17 минуте. Оба гола в ворота самарцев забил Иван Сергеев. 24 октября, в понедельник, «Зенит» сыграет с «Сочи». Матч пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».