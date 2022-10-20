Четыре автомобиля столкнулись в Приморском районе Петербурга

Массовое ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло в Петербурге 20 октября. Гонщик въехал в авто, припаркованное на обочине в Приморском районе. В итоге четыре машины собрались «паровозиком». Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Гонщик поплотнее припарковал несколько машин: два «Мерседеса», «Форд Транзит» и «Фольксваген». ДТП произошло на Авиаконструкторов 16, корпус 1, - говорится в сообщении очевидца.

В комментариях не обошлось без юмора.

- Стихийная парковка такая стихийная, - прокомментировала пост петербурженка.

- Ну хоть кто-то показал, как нормально парковаться. А то понаставят машин, что между ними еще по «Матизу» влезет, - написал мужчина.