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Дом. Семья20 октября 2022 21:00

В Центре «Сирин» показали, как в Петербурге живут лисы из Краснодара

У животных есть своя территория и собственные домики
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лисы из Краснодара. Фото: скриншот из видео

Лисы из Краснодара. Фото: скриншот из видео

Хитрых лисичек показали сотрудники Центра реабилитации диких животных «Сирин». Видео с питомцами появилось в Telegram-канале зверинца. Дикие лисы попали в Центр из Краснодарского края.

- Вырезка из видео в лучшем приближении. Лисички из Краснодара адаптируются, - сообщили в посте сотрудники «Сирин».

Петербуржцы уже знакомы с лисицами. В комментариях неравнодушные пользователи поинтересовались состоянием животных. Сотрудники Центра рассказали, как сейчас поживают животные по имени Лукерья и Альф. Также, подписчики порадовались, что у лисичек все хорошо.

- Как хорошо, что теперь у них своя территория, где можно побегать, порыть. И домики для отдыха есть, - написала одна из подписчиц.