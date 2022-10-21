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Происшествия20 октября 2022 21:08

Иномарка загорелась в Красносельском районе Петербурга

Автомобиль «Киа Рио» тушили десять спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место происшествия выезжали две пожарные машины

На место происшествия выезжали две пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобиль загорелся в Красносельском районе Петербурга поздним вечером 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о пожаре поступило в 23:12. На улице Маршала Казакова горел автомобиль «Киа Рио», - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Спасатели за несколько минут ликвидировали пожар. В 23:12 огонь полностью потушили. Внутри машины сгорело несколько запчастей.

На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь тушили десять спасателей. В ЧП никто не пострадал.