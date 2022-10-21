Нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил, почему не празднует победу над «Крыльями»

Иван Сергеев. Фото: пресс-служба "Зенита"

Матч «Зенита» и «Крыльев Совета» закончился победой петербуржцев. Игра завершилась со счетом 2:1. Из команды сине-бело-голубых отличился нападающий Иван Сергеев: он забил оба гола в матче.

- В «Крыльях» я отыграл два года. Поэтому забитые голы не праздновал. Футбол – это просто работа. Я рад, что мы победили, но праздновать не стал, - рассказал после матча Иван Сергеев, слова которого приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» по итогам матча с самаровцами занимает третье место в турнирной таблице Кубка России. Следующая игра сине-бело-голубых состоится 24 октября в Петербурге на «Газпром Арене».