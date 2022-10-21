Три здания одновременно тушили спасатели в Курортном районе Петербурга

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу три здания загорелись в Курортном районе Петербурга поздно вечером 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 20 октября в 22:37. Горели постройки в поселке Молодежное, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Все три здания сгорели полностью. Огонь охватил площадь размером 35 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось через час, в 23:53.

В происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей.