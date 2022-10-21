Более 1000 светодиодных приборов установили на площади Льва Толстого в Петербурге

Подсветкой оформлен карниз Дома с башнями Фото: Пресс-служба Смольного

Модернизация художественной подсветки площади Льва Толстого завершилась в Петербурге. Новое световое оформление выполнено с акцентами на архитектурные особенности зданий.

- Подсветкой оформлен карниз Дома с башнями, сами шестигранные башни, балконы и фасад. Также, подсвечены проемы между окон, где расположены скульптуры и колонны, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На площади Льва Толстого вдоль карнизов и фасадов установлено более 1000 светодиодных приборов. Благодаря новым источникам света потребление энергии будет снижено в два раза.

Комплексные художественные подсветки созданы при поддержке ПАО «Газпром». Светодиодные приборы экономичны и надежны в эксплуатации.