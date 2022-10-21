Суд арестовал отца из Кудрово, изрезавшего 9-летнего сына из-за разрыва с женой

Суд арестовал отца из Кудрово, едва не убившего сына. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Всеволожский городской суд Ленобласти отправил под арест 38-летнего жителя Кудрово, который утром 19 октября похитил собственного сына, а после, удерживая в квартире, трижды ударил ножом в шею.

- По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Срок ареста стандартный, два месяца с момента задержания. При необходимости он будет продлеваться до рассмотрения дела судом по существу.

Напомним, что трагедия, по словам самого мужчины, произошла из-за неверности его жены и последующего развода после 15 лет брака. Женщина забрала двоих детей и ушла жить к матери там же в Кудрово. Бывший муж начал пить и в запое решил выместить злость на сыне.

9-летний мальчик выжил, сейчас он находится в реанимации. Его отцу грозит до пожизненного заключения за покушение на убийство ребенка.