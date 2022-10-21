Небольшой дождь и до +8 градусов тепла обещают в Петербурге в пятницу, 21 октября

В пятницу в Петербурге будет немного пасмурно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дожди возвращаются в Петербург. Правда, по словам метеорологов, осадки будут не слишком сильными. В пятницу, 21 октября, дождик пройдет утром и днем, а к вечеру прекратится. Температура же будет близкой к климатической норме.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем небольшие осадки. Ветер переменный слабый. Температура в течение дня +6...+8 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Утром в городе чуть прохладнее. Термометры показывают около +5 градусов. Ветра и осадков нет. Давление держится чуть выше нормы - 764 мм ртутного столба. Влажность составляет 82%.

В выходные погода сильно не изменится. Будет также облачно с прояснениями и небольшие дожди. Зато чуть потеплеет, но всего на градус. От +7 до +9 в течение дня.