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Общество21 октября 2022 4:59

Небольшой дождь и до +8 градусов тепла обещают в Петербурге в пятницу, 21 октября

В выходные также будет пасмурно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В пятницу в Петербурге будет немного пасмурно.

В пятницу в Петербурге будет немного пасмурно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дожди возвращаются в Петербург. Правда, по словам метеорологов, осадки будут не слишком сильными. В пятницу, 21 октября, дождик пройдет утром и днем, а к вечеру прекратится. Температура же будет близкой к климатической норме.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем небольшие осадки. Ветер переменный слабый. Температура в течение дня +6...+8 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Утром в городе чуть прохладнее. Термометры показывают около +5 градусов. Ветра и осадков нет. Давление держится чуть выше нормы - 764 мм ртутного столба. Влажность составляет 82%.

В выходные погода сильно не изменится. Будет также облачно с прояснениями и небольшие дожди. Зато чуть потеплеет, но всего на градус. От +7 до +9 в течение дня.