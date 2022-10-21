«Киндер-сюрприз» с плесенью внутри купила ребенку жительница Петербурга

Шоколадное яйцо действительно оказалось с сюрпризом. Фото: vk.com/grazhdanka_spb

Жительница Петербурга пожаловалась на неожиданный и неприятный сюрприз в «Киндер-сюрпризе». Женщина купила шоколадное яйцо своему ребенку, но когда малыш его открыл, внутри оказалась плесень.

- Вчера купила в магазине «Киндер-сюрприз», серия с бегемотами. При вскрытии действительно был сюрприз, но неприятный! - пишет женщина в группе ВКонтакте «Наш дом - Гражданка. Калининский район СПб».

По словам петербурженки, перед покупкой в магазине она проверила срок годности, он был до марта 2023 года, то есть с запасом в несколько месяцев. Само яйцо было целое. Как могло произойти, что внутри шоколада завелся грибок, переросший в плесень - загадка.

- Дорогие родители, будьте внимательны, проверяйте прежде чем давать сразу ребенку, - предупреждает расстроенная мамочка.