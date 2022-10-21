Поиски пропавшего 12-летнего школьника завершены в Петербурге

Пропавшего школьника нашли в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Школьник исчез 19 октября и с того времени его местонахождение было неизвестным. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к волонтерам. Ребенка искали по всему городу больше суток. Наути его удалось только к вечеру 20 октября.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! - появилось в 21:32 сообщение в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Как обычно, подробности поиска, как удачного, так и неудачного, волонтеры не сообщают.

Сейчас ребенок находится с родителями, обстоятельства его приключений выясняет полиция.

Напомним, что недавно поисковикам удалось спасти 82-летнюю пенсионерку с деменцией, которая ушла с дачного участка в лес и потерялась. Бабушка три дня ела траву и была обнаружена замерзшей, в одном ботинке, но живой.