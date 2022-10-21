Пропавшего пса Ваню, который катается в автобусах, ищут в Петербурге

Ваня очень добрый и любит ездить в автобусе. Фото: vk.com/spb_today

Предприятие из Калининского района ищет своего любимца пса Ваню. Он живет при организации, но иногда любит погулять и прокатится в автобусе. Несколько дней назад Ванюшу заметили пассажира в салоне маршрута на Замшиной улице.

- Очень красивый и умный пес, зашел в автобус, проехал две остановки и вышел на Замшиной улице. Вел себя очень хорошо. Быть может найдется его хозяин? - писали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 18 октября.

А два дня спустя в паблике Калининского района объявление о поиске разместила сотрудница автопредприятия, расположенного на Гражданке.

- Потерялся пес, кличка «Ваня»! Очень добрый. Живет на нашем предприятии. Мы его ищем, если у кого то будет информация пожалуйста позвоните. За ним очень быстро приедут, - просят хозяева.

Контактные номера для звонка они оставили в объявлении.