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Дом. Семья21 октября 2022 6:32

Пропавшего пса Ваню, который катается в автобусах, ищут в Петербурге

По словам хозяев, он очень добрый, воспитанный и живет на одном из предприятий города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ваня очень добрый и любит ездить в автобусе. Фото: vk.com/spb_today

Ваня очень добрый и любит ездить в автобусе. Фото: vk.com/spb_today

Предприятие из Калининского района ищет своего любимца пса Ваню. Он живет при организации, но иногда любит погулять и прокатится в автобусе. Несколько дней назад Ванюшу заметили пассажира в салоне маршрута на Замшиной улице.

- Очень красивый и умный пес, зашел в автобус, проехал две остановки и вышел на Замшиной улице. Вел себя очень хорошо. Быть может найдется его хозяин? - писали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 18 октября.

А два дня спустя в паблике Калининского района объявление о поиске разместила сотрудница автопредприятия, расположенного на Гражданке.

- Потерялся пес, кличка «Ваня»! Очень добрый. Живет на нашем предприятии. Мы его ищем, если у кого то будет информация пожалуйста позвоните. За ним очень быстро приедут, - просят хозяева.

Контактные номера для звонка они оставили в объявлении.