Детский сад загорелся на юге Петербурга

В детсаду в Красносельском районе возник пожар.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пожар в детском саду произошел утром 21 октября в Петербурге. Вызов в экстренные службы поступил из Красносельского района. На место ЧП срочно выехали пожарные.
- В 08:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пионерстроя, дом 18, корпус 3, детский сад №30, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.
Еще до прибытия пожарных воспитатели вывели детей на улицу, всего было эвакуировано 111 человек.
Позднее оказалось, что причиной сильного задымления стал загоревшийся в подвале силовой кабель. Он выгорел на участке в два метра.
Спасатели быстро справились с огнем. Сейчас пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.
Причины ЧП устанавливаются.