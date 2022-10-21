Детский сад загорелся на юге Петербурга

В детсаду в Красносельском районе возник пожар. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в детском саду произошел утром 21 октября в Петербурге. Вызов в экстренные службы поступил из Красносельского района. На место ЧП срочно выехали пожарные.

- В 08:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пионерстроя, дом 18, корпус 3, детский сад №30, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Еще до прибытия пожарных воспитатели вывели детей на улицу, всего было эвакуировано 111 человек.

Позднее оказалось, что причиной сильного задымления стал загоревшийся в подвале силовой кабель. Он выгорел на участке в два метра.

Спасатели быстро справились с огнем. Сейчас пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

Причины ЧП устанавливаются.