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Происшествия21 октября 2022 6:56

111 человек эвакуированы из-за пожара в детском саду на юге Петербурга

В подвале здания загорелся электрокабель
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В детсаду на улице Пионерстроя произошел пожар. Фото: vk.com/spb_today

В детсаду на улице Пионерстроя произошел пожар. Фото: vk.com/spb_today

Больше ста человек из числа воспитанников и работников детского сада №30 Красносельского района были эвакуированы из-за пожара. Утром 21 октября в подвале здания, где располагается садик, загорелся силовой кабель. Все тут же заволокло дымом.

- В подвальном помещении происходило горение двух погонных метра кабеля. Из здания эвакуировано 111 человек, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сейчас возгорание ликвидировано, данных о пострадавших нет.

Пока что дети и воспитатели находятся на улице, для их временного размещения к садику на улице Пионерстроя «Пассажиравтотранс» направил автобус.