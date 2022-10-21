Автобус для детей прибыл на место пожара в детской саду в Петербурге

Автобус для детей прибыл к месту пожара в детской саду в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

К месту пожара в детском саду Красносельского района в Санкт-Петербурге прибыл автобус, чтобы разместить в нем воспитанников и работников учреждения. Возгорание произошло утром 21 октября 2022 года в детском саду №30. Загорелся кабель и все здание тут же заволокло дымом.

- В связи с пожаром в детском саду на улицу Пионерстроя оперативно направлен автобус для временного размещения эвакуированных, - сообщили в пресс-службе "Пассажиавтотранс".

Всего из детского сада было эвакуировано более 100 человек. Никто не пострадал.

Все началось с того, что в подвале начали гореть два погонных метра кабеля. Бригада спасателей в составе пяти пожарных машин и 23 человек личного состава МЧС Петербурга оперативно прибыли на место. Почти час потребовался для того, чтобы полностью потушить пламя и прекратить тление.

На данный момент проводится проверка для того, чтобы установить причину возгорания.