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Происшествия21 октября 2022 7:32

Иностранца-экстремиста в федеральном розыске задержали в аэропорту Пулково

18-летний парень почти полгода скрывался от полиции своей страны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Транспортными полицейскими в аэропорту «Пулково» задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Транспортными полицейскими в аэропорту «Пулково» задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники полиции на транспорте задержали экстремиста из соседней страны, который скрывался от правосудия на родине. 18-летний парень находился в федеральном розыске почти полгода, но в итоге попался в Пулково. Об этом 21 октября 2022 года рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД.

- Выяснено, что 18-летний фигурант на протяжении пяти месяцев скрывался от правоохранительных органов иностранного государства за совершение особо тяжкого преступления, против мира и безопасности человечества, а также за участие в организации деятельности экстремистской организации, - сообщили в полиции на транспорте.

Молодого человека сразу же отправили в изолятор, где он будет находится до тех пор, пока его не передадут в руки органам его родной страны.