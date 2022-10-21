Взятого в заложники и раненного в шею отцом мальчика перевезли в больницу Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пресс-служба Ленинградской области рассказала о состоянии семилетнего мальчика, которому пришлось пережить настоящий ужас в заложниках у своего отца. Мужчина ранил ребенка в шею. С тяжелым порезом ребенка успели госпитализировать в больницу, сделать экстренную операцию. Сейчас состояние маленького пациента стабильно, но тяжелое. 21 октября 2022 года его перевезли на дальнейшее лечение в больницу Санкт-Петербурга.

- Специализированная реанимационная бригада Детской областной больницы только что перевезла мальчика из Всеволожска. Бригада с утра готовила пациента для медицинской транспортировки. Коллеги из Всеволожской больницы сделали большую работу - все возможное на момент экстренной госпитализации, - рассказал замглавного врача по медицинской части ленинградской областной Детской клинической больницы Дмитрий Тонконогов.

Пока что говорить о поправке ребенка еще рано. 22 октября состоится консилиум врачей Детской областной больницы определит дальнейшие действия по лечению.

Отца мальчика уже арестовали. На него возбуждено дело о покушении на убийство.