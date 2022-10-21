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Происшествия21 октября 2022 7:56

Видео пожара в детском саду на юге Петербурга появилось в соцсетях

ЧП произошло на улице Пионерстроя
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пожар произошел в Красносельском районе. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел в Красносельском районе. Фото: vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей опубликовали видео пожара, произошедшего в детском саду на юге Петербурга. Утром на улице Пионерстроя сильно задымил подвал садика №30. Воспитатели начали срочно выводить детей на улицу.

- В 30-м саду Красносельского района пожар. Дети эвакуированы, - сообщали очевидцы в соцсетях.

На месте ЧП этому времени уже работали 25 спасателей и бригады скорой помощи.

По данным МЧС, в подвале садика горело два метра электрического кабеля, отсюда и шел дым. Всего было эвакуировано 111 человек , включая детей и работников садика. Предварительно, пострадавших нет.

Для обогрева эвакуированных на место происшествия «Пассажиравтотранс» пригнал автобус.

Сейчас пожар потушен, причины возгорания выясняют дознаватели.