13-летний мальчик порезал шею однокласснику в Петербурге

В Петербурге школьник порезал шею однокласснику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летнему мальчику одноклассник порезал шею. Это произошло днем 19 октября 2022 года, когда ребенок был в гостях у друга в Приморском районе. Сейчас школьник находится в больнице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 19 октября 13-летний подросток в сопровождении матери прибыл в больницу с колото-резаной раной шеи, в состоянии средней степени тяжести, - рассказал источник.

Из-за серьезной раны ребенка, правоохранительные органы начали проверку. По предварительной версии, днем ребята играли в квартире дома на проспекте Королева, где живет одноклассник пострадавшего. Подростки зачем-то играли с ножом, и по неосторожности друг порезал шею своему гостю.

На данный момент нож был изъял. Следователи выясняют все обстоятельства.