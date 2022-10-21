«Голая парикмахерская» с полуобнаженными девушками появилась в Петербурге

На Комендантском проспекте открылась "голая парикмахерская". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

«Голая парикмахерская» удивила жителей Петербурга. На севере города открылось заведение, где девушки-мастера работают в полуобнаженном виде. И все это происходит у огромной прозрачной витрины, которая позволяет увидеть происходящее с улицы.

- Иду по Комендантскому проспекту и вижу такую картину... Как думаете это вообще нормально, или я чего-то не понимаю в современном мире? - пишут петербуржцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сексуальные работницы барбершопа вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Одни пишут комментарии в духе: «Это кто вообще такое позволил?», а другие радуются: «Адрес пиши, буду там стричься. Сейчас все мужики побегут, даже лысые».

Третьи же подозревают скрытую рекламу заведения. После такой публикации клиентов у парикмахерской явно прибавится. Другое дело, что ходить в нее могут или одинокие мужчину, или очень скрытные.

Женам о посещении их супругами «голого» барбершопа явно лучше не сообщать.