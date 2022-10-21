Семь человек задержали во время матча «Зенит»-«Крылья Советов» в Петербурге 20 октября

700 сотрудников Росгвардии охраняли общественный порядок во время футбольного матча в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге вечером 20 октября 2022 года на стадионе "Газпром Арена" состоялся футбольный матч между командами "Зенит" и "Крылья Советов". Хозяева поля обыграли гостей с счетом 2:1. Пока шло спортивное мероприятие, охраной общественного порядка занимались сотрудники Росгвардии.

- 700 сотрудников ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии и военнослужащих СЗО ВНГ России совместно с полицией обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении матча между командами футбольных клубов "Зенит" и "Крылья Советов", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Не обошлось и без задержаний. За несколько часов футбольного матча, стражи порядка задержали семь человек. В чем именно были их правонарушения, не уточняется.