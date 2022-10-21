В Госдуме заявили, что Петербург успешно выполняет план по мобилизации

В ГД заявили, что Петербург успешно выполняет план по частичной мобилизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге успешно выполняется план по частичной мобилизации. Об этом 21 октября 2022 года заявил председатель комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов. Именно такую оценку он дал работе военкоматов Северной столицы, пишет ТАСС.

- Насколько мне известно, мобилизационные мероприятия идут в соответствии с планом, с тем заданием, который город получил, и пока он его успешно выполняет, - отметил Картаполов.

Однако, сколько именно еще продлится частичная мобилизация в городе, глава комитета не ответил. Он заявил, что не хочет пока приводить какие-либо цифры о том, сколько уже было призвано и сколько осталось.

Напомним, что ранее Минобороны заявило, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч человек. В Москве мобилизация закончилась.