Петербург вошел в десятку регионов с самыми большими счетами за услуги ЖКХ

Петербург оказался в списке городов с самой дорогой "коммуналкой". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург вошел в список десяти самых дорогих по услугам ЖКХ регионов России. Список был составлен на основе коммунальных платежей через один из банков. Эксперты подсчитали средний чек, который, на удивление, оказался очень небольшим.

- В Якутии он составил 4,1 тысячи рублей, в Магаданской области - чуть более 4 тысяч, а в Московской области - 3,7 тысячи рублей, - пишет ТАСС на основе данных исследования.

Дальше в списках идут Москва, Ульяновская и Псковская области, Ставропольский край. Петербург стал восьмым со средней квартплатой в 2,7 тысячи рублей.

Точные параметры исследования не приводятся, поэтому непонятно, что эксперты брали за основу расчетов. Краткий опрос сотрудников редакции показал, что в среднем квитанция за квартплату в Петербурге составляет три тысячи рублей. Плюс еще тысяча-полторы это электричество, взносы за капремонт и вывоз мусора. Отдельно считается, у кого есть, газ и домашний телефон. Домофон еще плюс 75 рублей в месяц. Интернет и кабельное ТВ у всех стоят по-разному, но не меньше 400 рублей.

Итоговая сумма получается ближе к четырем с половиной тысячам рублей