Суд разрешил гражданину США остаться в Петербурге ради маленькой дочери

Гражданин США в суде доказал право быть с семьей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга разрешил вернуться в город на Неве гражданину США, которому отказали во въезде из-за нескольких нарушений правил дорожного движения. Мужчина заявил, что прошел переобучение и научился ездить на машине с механической коробкой передач. А еще у него в России живет маленькая дочка и есть постоянная работа.

- Истец по месту работы характеризуется положительно, является отцом несовершеннолетней дочери, постоянно, более 10 лет, проживает в Санкт-Петербурге. Кроме того, согласно медицинской справке истцу в связи с наличием заболевания противопоказана смена климата, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина отметил, что в городе на Неве он работает преподавателем английского и занимается благотворительностью. У него здесь основная жизнь и он очень хочет быть рядом с дочкой.

А отказ во въезде из-за мелких нарушений он считает несоразмерным наказанием. Суд с доводами американца согласился, постановив отменить решение МВД о запрете въезда.