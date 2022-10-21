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Общество21 октября 2022 9:28

Синоптик пообещал хорошую погоду в Петербурге в выходные, 22 и 23 октября

Холодать будет с начала новой недели
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Хорошая погода ждет Петербург в выходные

Хорошая погода ждет Петербург в выходные

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вполне хорошая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в предстоящие выходные, 22 и 23 октября 2022 года. В городе будет относительно тепло, появится солнце, а дожди практически не побеспокоят горожан. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Выходные дни в Санкт-Петербурге пройдут при относительно хорошей погоде. В субботу даже появится солнце, осадков практически нет по всей территории Ленинградской области, - рассказал специалист.

В воскресенье, 23 октября, в города на Неве придет атмосферный фронт с севера. Из-за него в некоторых районах днем пойдет небольшой дождь. Но это не испортит день. На протяжении выходных температура днем до 7-9 градусов тепла.

Холодать начнет с понедельника. Постепенно температура будет опускаться, поэтому автомобилистам пора задуматься о смене резины.